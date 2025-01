Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aggressiver Mann sorgt für Polizeieinsatz in Dobbin-Linstow

Landkreis Rostock/ Dobbin-Linstow (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Forststraße in Dobbin (Gemeinde Dobbin-Linstow/Landkreis Rostock). Gegen 20:45 Uhr erhielten Einsatzbeamte des Polizeireviers Teterow den Hinweis über unzulässigen Lärm, der durch einen Bewohner des Hauses mittels Herumbrüllen und lauter Musik verursacht wurde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich jedoch heraus, dass sich der 37-jährige Deutsche offenbar in einem psychischem Ausnahmezustand befand, sodass eine Türnotöffnung veranlasst werden musste. Bereits hier kam es fortwährend zu Bedrohungsäußerungen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Nachdem der Zutritt zur betreffenden Wohnung ermöglicht wurde, versuchte der 37-Jährige die Polizisten anzugreifen und musste in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines Zustandes war eine medizinische Behandlung im KMG Klinikum Güstrow notwendig. Weitere Personen fanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

Während des Einsatzes waren zudem Unterstützungskräfte aus dem Autobahnpolizeirevier Linstow als auch ein Notarzt- und Rettungswagen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zum Geschehen werden nun durch die Kriminalpolizei in Teterow durchgeführt.

