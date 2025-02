Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Einbruch im Polizeigewahrsam

Rudolstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein Einbrecher in Rudolstadt auf frischer Tat gestellt. Zunächst hatten Anwohner der Karl-Liebknecht-Straße kurz vor Mitternacht einen Einbruch in ihr Wohnhaus mitgeteilt. Als die Beamten am Tatort eintrafen konnte zunächst kein Unberechtigter mehr im Wohnhaus festgestellt werden. Kurze Zeit später jedoch wurden Passanten auf eine eingeschlagene Autoscheibe in der Breitscheidstraße aufmerksam und übermittelten eine Personenbeschreibung des flüchtigen Täters an die Polizei. Mehrere eingesetzte Beamte der Saalfelder Einsatzunterstützung konnten kurze Zeit später dann Erfolg vermelden: Der beschriebene Mann konnte gestellt und der Saalfelder Polizeidienststelle zugeführt werden. Aufgrund der Ermittlungen, Zeugenbefragungen sowie Auswertung der, an den Tatorten, gefundenen Spuren scheint es möglich, dass der tatverdächtige 27-Jährige (lybisch) neben dem Fahrzeugaufbruch in der Breitscheidstraße noch für einen weiteren PKW-Aufbruch (ebenfalls in der Breitscheidstraße) sowie den versuchten Einbruch in das Wohnhaus der Karl-Liebknecht-Straße verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und wird am Mittwochmittag dem Haftrichter vorgeführt.

