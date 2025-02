Sonneberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer kam es am Freitag, dem 31.01.2025, gegen 13:00 Uhr. In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei kam der Radfahrer zu Fall und verletze sich am Kopf. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Radfahrer einen Wert von über 0,3 ...

mehr