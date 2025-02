LPI-SLF: Diebstahl von Schoko-Osterhasen aus einem Lkw-Anhänger. Zeugen gesucht.

Königsee (ots) - Am Samstag, dem 01.02.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Brand eines Pavillons in der Straße Industrie- und Gewerbegebiet in Rottenbach. Unbekannte Täter setzten mehrere Pappkartons in Brand, welche sich in einem Holzpavillon befanden. Dieses Feuer griff auf die Holzbänke und einem Holztisch des Pavillons über. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500EUR. Danach flüchteten die Täter. Wenn ...

mehr