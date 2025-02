LPI-SLF: Ohne Führerschein, dafür unter Alkoholeinfluss, gefahren

L1077/ Linda- Neustadt an der Orla (ots) - Am Mittwochmorgen kam es auf der teils kurvenreichen Landesstraße 1077 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen sowie dadurch Verletzten. Kurz vor 07 Uhr bogen zwei Holzlaster von der L1077 von Linda kommend in Richtung Neustadt an der Orla in einen Feldweg ab. Mehrere, dahinter befindliche Fahrzeuge bemerkten dies und bremsten ab. Eine an sechster Stelle fahrende 61-Jährige ...

