Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines leerstehenden Hauses- Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04.10 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle der Brand eines Hauses in Rudolstadt in der Otto-Nuschke-Straße bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vermutlich in einer der oberen Etagen in dem leerstehenden, in Sanierung befindlichen, Haus zum Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte das entstehende Feuer schnell unter Kontrolle bringen und einen Vollbrand somit verhindern. Aktuell sind jedoch weitere Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort notwendig, sodass der umliegende Bereich des Brandortes teilweise noch gesperrt ist und es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Personen wurden nicht verletzt. Die KPI Saalfeld sucht Zeugen, die gegen 04 Uhr morgens Verdächtiges bemerkt haben- Hinweise unter Nennung der Vorgangsnummer 0033251 über die telefonische Einwahl 03672- 417 1464.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell