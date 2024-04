Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll erlässt hohen Bußgeldbescheid gegen Unternehmer aus dem Raum Emmendingen

Freiburg.Emmendingen (ots)

Gegen den Geschäftsführer eines im Landkreis Emmendingen ansässigen Transportunternehmens erließ das Hauptzollamt Lörrach wegen illegaler Beschäftigung von nachgewiesen neunzehn ausländischen Staatsangehörigen einen Bußgeldbescheid in Höhe von 35.600 Euro. Während einer verdachtslosen Verkehrskontrolle durch Polizeikräfte wurde Ende 2021 festgestellt, dass sich weder der osteuropäische Fahrer noch der Beifahrer eines Sattelzuges des Unternehmens rechtmäßig, also mit gültigem Aufenthaltstitel, in Deutschland aufhielten und demzufolge auch hätten keine Arbeit aufnehmen dürfen. Weitere Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach in der Firma deckten anschließend siebzehn weitere, gleichgelagerte Fälle auf. Der Bußgeldbescheid ist seit März dieses Jahres rechtkräftig.

