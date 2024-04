Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: 3.000 Euro Strafe für Ehepaar nach Zollermittlungen

Offenburg (ots)

Betrug an der Kommunalen Arbeitsförderung Ortenaukreis (KOA) Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren hatte ein Ehepaar aus der nördlichen Ortenau gemeinsam Leistungen der KOA in Gesamthöhe von rund 22.000 Euro bezogen, im wiederholten Antragsverfahren aber verschwiegen, dass sie währenddessen durchaus Einkünfte erzielt hatten. Zollbeamtinnen und -beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatten ermittelt, dass die beiden für zahlreiche Auftraggeber Handwerksarbeiten ausgeführt und einen Onlinehandel betrieben hatten. Das Amtsgericht Kehl sah die Vorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Mann und die Frau wegen Betrugs zu Geldstrafen in Höhe von jeweils 1.500 Euro. Die überzahlten Leistungen müssen die beiden Beschuldigten selbstverständlich ebenfalls an die KOA zurückbezahlen.

