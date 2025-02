Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrugsmasche: Gefälschte Rezepte in Apotheken

Pößneck (ots)

Am gestrigen Mittwoch konnten aufmerksame Apotheker Pößnecks einen Betrug verhindern. Am Vortag meldete sich ein Mann telefonisch und bestellte ein angeblich verordnetes Abnehmmedikament. Da es bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit diesem Präparat zu gefälschten Rezepten und Betrugsversuchen kam wurden die Mitarbeiter stutzig. Als der Mann dann gestern Nachmittag das Rezept einlösen wollte kam es jedoch zu Ungereimtheiten und in der Folge konnte er unerkannt, mutmaßlich im Beisein mehrerer Komplizen, flüchten. Diese Medikamente wurden in der Vergangenheit durch Betrüger mit gefälschten Rezepten erlangt und anschließend illegal teuer weiterverkauft. Es wird somit aufgrund des bandenmäßigen Betrugs ermittelt, die Apothekenmitarbeiter sind hinsichtlich dieser Masche sensibilisiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell