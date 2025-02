Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geräte aus Kiste gestohlen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Dännendiek;

Tatzeit: zwischen 01.02.2025, 09.00 Uhr, und 03.02.2025, 08.45 Uhr;

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte am Wochenende in Rhede abgesehen. Ihre Beute entwendeten die Täter aus einer verschlossenen Kiste, die sich auf der Ladefläche eines geparkten Fahrzeugs befand. Zu der Tat kam es am Dännendiek. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell