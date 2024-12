Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 16.12.2024, befuhr gegen 08:40 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Barßel die Altenoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Verlauf kam dem Rollerfahrer ein 61-jähriger PKW-Fahrer entgegen, der aus seiner Sicht nach links abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Barßeler auf den rechtsseitigen Seitenstreifen aus und kollidierte dort mit einigen Blumenkübeln. Er und sein 16-jähriger Mitfahrer (Barßel) auf dem Roller wurden dabei leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 14.12.2024, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Krumme Kamp. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am betroffenen PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200 entgegen.

