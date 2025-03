Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Brand in Luftfilteranlage

Am Mittwoch, 19. März 2025 gegen 23:25 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Luftfilteranlage einer Firma in der Vechtaer Straße. Der entstehende Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lutten gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.März 2025 00:00 Uhr bis Mittwoch, 19. März 2025 06:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Ampelanlage an der L76/Hörsten. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person

Am Mittwoch, 19. März 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bergmannstraße und beabsichtigte nach links auf die Lohner Straße in Richtung Lohne abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 62-jährigen Mannes aus Damme. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 7.000,00 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich beim Rangieren mit einer Sattelzugmaschine gegen ein Metallgitter in der Lohne Straße. Das Gitter wurde hierdurch verbogen. Es entstand ein Schaden von rund 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Unfallverursacher flüchtig

Am Mittwoch, 19. März 2025 gegen 12:20 Uhr kam es auf der Allensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Vechta beabsichtigte zu Fuß, in Begleitung ihrer Tochter, die Allensteiner Straße zu queren. Hierbei wurde sie vom Seitenspiegel eines vorbeifahrenden Pkws touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen Mercedes Kombi in schwarz, älteres Modell mit Vechtaer Ortskennung gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

