Friesoythe- Trunkenheit im Verkehr in Folge THC-Konsum

Am 21.03.2025, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Altenoyther Straße in Friesoythe. Einem privat hinter dem Verkehrsteilnehmer fahrenden Polizeibeamten fiel die unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers auf. Hinzugerufene Polizeibeamten stellten im Rahmen einer Kontrolle fest, dass der 34-jähriger Friesoyther unter THC-Einfluss stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest war positiv auf THC. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 21.03.2025, gegen 17:40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Saterländer mit einem Pkw die Ferdinand-Porsche-Straße im Saterland. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,96 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 21.03.2025, gegen 23:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Böseler die Straße Grüner Hof in Friesoythe. Im Rahmen einer Kontrolle versuchte der Fahrzeugführer, die Polizeibeamten beim Drogen-Vortest zu täuschen. Im weiteren Verlauf bestätigte sich der Verdacht, dass die Person unter Betäubungsmittel- oder THC-Einfluss steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 21.03.2025, gegen 08:47 Uhr wollte ein 52-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw vom Bookgastweg in Friesoythe auf die Barßeler Straße auffahren. Hierbei übersah er einen den Radweg auf der falschen Straßenseite befahrenden 19-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Saterland- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 21.03.2025, gegen 13:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Rhauderfehnerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Ramsloh in Richtung Strücklingen und wollte nach links in den Langholter Weg abbiegen. Hierbei übersah sie eine 53-jährige Saterländerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Friesoythe- Brand

Am 22.03.2025, gegen 06:45 Uhr wurde ein Brand auf einem Hof an der Straße Alte Hauptstraße in Neuscharrel gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet zunächst ein Blockheizkraftwerk in einem freistehenden Nebengebäude des landwirtschaftlichen Gehöfts in Brand. Das Feuer griff auf das Gebäude über. Ein Anwohner löschte das Feuer größtenteils selbstständig, sodass durch die Freiwillige Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Die Freiwilligen Feuerwehren Gehlenberg und Friesoythe waren mit 50 Feuerwehrleuten vor Ort. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort, musste aber niemanden behandeln. Zur Schadenshöhe oder Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

