BPOLI S: Nach Ordnungswidrigkeit: Widerstand geleistet und Beamtin verletzt

Heilbronn (ots)

Am Mittwoch (11.12.2024) überschritt ein 36-Jähriger zunächst unbefugt die Geleise am Hauptbahnhof Heilbronn. Als er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde, beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand.

Am Mittwochmittag um 14:45 Uhr wurde die Bundespolizei über eine alkoholisierte Person in Kenntnis gesetzt, welche am Hauptbahnhof Heilbronn über mehrere Gleise gelaufen sein soll.

Durch eine alarmierte Streife konnte der 36-jährige tunesische Staatsangehörige in der Bahnhofsunterführung angetroffen werden. Dieser zeigte sich sofort uneinsichtig und kam den polizeilichen Anweisungen nicht nach. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Als sich der Tatverdächtige in einer aggressiven Haltung den Beamten näherte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistete der 36-Jährige Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht am Finger.

Gegen den mit über 2 Promille alkoholisierten tunesischen Staatsangehörigen wird nun wegen des Verdachts des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich, der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

