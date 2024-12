Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: An Glied manipuliert - Bundespolizei sucht Zeugen

Jagstzell/Crailsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend (10.12.2024) in einem Zug in Richtung Crailsheim an seinem Glied manipuliert.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 19 Jahre alte Reisende gegen 18:00 Uhr mit dem Zug von Aalen nach Crailsheim, als sie auf Höhe Jagstzell offenbar bemerkte, dass der Unbekannte, welcher ihr gegenübersaß, an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Die Reisende blickte den mutmaßlichen Täter daraufhin an, der sich von seiner Handlung jedoch nicht abhalten lies. Erst als die 19-jährige deutsche Staatsangehörige ihr Telefon in die Hand nahm, soll der Tatverdächtige, der zwischen 30 und 35 Jahre, 175cm bis 180cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren und Vollbart, sowie mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben wird, aufgehört haben. Die Geschädigte verließ in Crailsheim den Zug. Der Mann, der zur Tatzeit eine dunkle Jeanshose getragen und einen Rucksack oder Tasche, mit sich geführt haben soll, stieg ebenfalls aus dem Zug und ging in unbekannte Richtung. Die 19-Jährige erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Die zuständige Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell