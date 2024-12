BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter geht Fahrgäste an

Mosbach (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen 33 Jahre alten Mann ist es am Samstagabend (07.12.2024) in einem Zug in Richtung Mosbach gekommen. Gegen 19:30 Uhr befand sich ein 57-jähriger Reisender in dem Zug, als er von dem 33-Jährigen in ein Gespräch verwickelt wurde. Hierbei gab sich der 33 Jahre alte Mann als Polizist aus. Da der Reisende selbst Polizeibeamter ist, der privat und in zivil unterwegs war, bedrohte der 33-jährige deutsche Staatsangehörige den ...

