BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn

Stuttgart. Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann ist es am Freitagabend (06.12.2024) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer gegen 17:50 Uhr in Streit, da der Unbekannte sein Mobiltelefon währende der Fahrt zu laut abgespielt haben soll. Im weiteren Verlauf kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 48-jährige griechische Staatsangehörige seinen Kontrahenten in den Schwitzkasten genommen und der Unbekannte ihm daraufhin auf den Kopf geschlagen haben soll. Hierbei erlitt der 48-Jährige eine Platzwunde. Der noch unbekannte Täter flüchtete beim Halt der S2 in Stuttgart-Rohr aus der Bahn. Eine Fahndung durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei verlief ohne Erfolg. Der verletzte 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Bundespolizei zu dem Sachverhalt dauern an. Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter, bei dem es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten und 170cm bis 180cm großen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben soll und offenbar mit einer schwarzen Daunenjacke mit türkis blauen Elementen bekleidet war, werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

