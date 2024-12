Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Reisende sexuell belästig

Leonberg (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch drei unbekannte Täter ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.12.2024) am Bahnhof in Leonberg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 18-jährige Reisende gegen 00:40 Uhr am Bahnhof, als sie von den bislang unbekannten Männern zunächst angesprochen und bedrängt worden sein soll. Im weiteren Verlauf folgten die Unbekannten der jungen Frau in die S-Bahn in Richtung Renningen und setzten sich neben sie, sodass die Frau sich nicht umsetzen konnte. Hierbei soll einer der mutmaßlichen Täter den Oberschenkel der 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen berührt haben. Nachdem die Reisende beim Halt in Renningen aus der Bahn ausstieg, folgten ihr die drei Männer kurzzeitig, bevor sie in unbekannte Richtung gingen. Die 18-Jährige, die die Unbekannten als 30 Jahre alte Männer beschrieb, erstattete im Anschluss Anzeige. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

