Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main: Festnahme nach Leistungserschleichung

Stuttgart (ots)

Nachdem er ohne Fahrschein gefahren war, wurde ein 32-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Der 32-jährige ungarische Staatsangehörige nutzte am Dienstagmorgen (03.12.2024) gegen 06:00 Uhr einen ICE von Ulm nach Stuttgart. Da er nicht im Besitz eines Fahrscheins war, wurde er durch das Zugpersonal am Hauptbahnhof Stuttgart, an eine alarmierte Streife der Bundespolizei übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass gegen den ungarischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vorlag. Da der 32-Jährige die geforderte Geldstrafe von 240EUR nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

