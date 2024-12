Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter attackiert 20-Jährigen

Österfeld (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht zum Sonntag (01.12.2024) am Bahnhof in Österfeld gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 20-Jähriger gegen 01:30 Uhr am Bahnhof in Österfeld, als der Unbekannte, der in Begleitung eines 23-jährigen Mannes war, ihn aus bislang nicht bekannten Gründen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Hierbei brach dem 20 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen nach derzeitigem Kenntnisstand ein Stück seines Zahnes ab. Bei der anschließenden Flucht gelang es dem 20-Jährigen offenbar, den 23-jährigen Begleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit einzuholen und ihn von einem E-Scooter zu ziehen. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein.

Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen die beiden augenscheinlich alkoholisierten 20 und 23 Jahre alten Männer noch vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Der unbekannte Täter, bei welchem es sich um einen etwa 185cm großen Mann mit dunkler Mütze und schwarzer Jacke handelte, konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei dauern an. Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

