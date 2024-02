Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt

Bretzenheim

Weisenau Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Mainz - Innenstadt/ Bretzenheim/ Weisenau (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag kam es insgesamt zu drei Verkehrsunfällen mit Verletzten.

Gegen 11:40 Uhr musste eine Busfahrerin an der Haltestelle "Brückenkopf" wegen eines PKW-Fahrers der auf die Busspur fuhr, bremsen um einen Unfall zu vermeiden. Drei Fahrgäste im Bus erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Fahrgast wurde zur Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer flüchtete nach dem Unfall in Richtung Hessen. Es soll sich um einen roten PKW mit Aschaffenburger Kennzeichen gehandelt haben.

Wer Zeuge des Unfalls geworden ist, wird gebeten, die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 oder per E-Mail pimainz1@polizei.rlp.de zu informieren.

In der Albert-Schweizer-Straße in Mainz-Bretzenheim querte gegen 14:05 Uhr der 76-jährige Fahrer eines PKW die Gegenfahrbahn und Busspur prallte gegen einen Holzpfosten und einen Lampenmast. Der Mainzer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand "Totalschaden". Die beschädigte Straßenlampe musste durch Mitarbeiter der "Mainzer Netze" vollständig entfernt werden.

Um 17:24 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Hechtsheimer Straße in Richtung Innenstadt um an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße links abzubiegen. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens musste der Fahrer warten. Beim Abbiegen kam es dann zu einem Unfall mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzt beim Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

