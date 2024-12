Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Triebfahrzeugführer beleidigt

Stuttgart (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagmorgen (01.12.2024) eine Reisende in einem Zug zwischen Stuttgart und Ulm belästigt und einen Triebfahrzeugführer beleidigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die 18-jährige Reisende gegen 06:00 Uhr in Stuttgart in den Zug, als sie der 26-Jährige umgehende bedrängt haben soll. Nachdem die kosovarische Staatsangehörige beim Triebfahrzeugführer um Hilfe bat,lief ihr der 26 Jahre alte Mann hinter her und berührte sie nach derzeitigem Kenntnisstand an der Schulter sowie an der Brust.

Beim Halt in Esslingen soll der 59-jährige Triebfahrzeugführer den Tatverdächtigen zur Rede gestellt haben. Im weiteren Verlauf beleidigte der 26-jährige somalische Staatsangehörige sein Gegenüber wohl und schlug die Glastür zum Führerstand zu. Hierbei wurde der 59-jährige iranische Staatsangehörige im Gesicht getroffen, aber aktuellen Ermittlungen zufolge nicht verletzt. Alarmierte Bundespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Gegen den mit knapp zwei Promille alkoholisierten 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie der Beleidigung ermittelt.

