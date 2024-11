Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Trafohaus verursachen Stromausfall

Lüdenscheid (ots)

An der Volmestraße in Brügge drangen Unbekannte in den letzten beiden Tagen mehrfach in das Trafohaus einer Firma ein. Beute machten sie keine. Dies führte jedoch zur Alarmierung eines Stromversorgers, unter anderem weil das Vorgehen der Täter in beiden Fällen zu einem kurzzeitigen Stromausfall in angrenzenden Häusern geführt hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. Wer hat Montag- oder Dienstagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? (dill)

