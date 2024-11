Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb - Taschendiebin - Verdächtige am Papiercontainer

Lüdenscheid (ots)

Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in einem Elektronikmarkt im Stern-Center beim Diebstahl eines iPads erwischt. Mitarbeiter hatten den Diebstahl auf Überwachungskameras beobachtet. Bevor sie ihn erreichten, war er geflüchtet. Ein Mitarbeiter holte sie an einem der Ausgänge des Centers ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei seiner Durchsuchung kam weiteres Diebesgut aus einer Drogerie zum Vorschein. Die Polizei nahm den 25-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest, und ermittelt wegen zwei besonders schwerer Fälle von Ladendiebstahl.

Ein aufmerksamer Fahrgast eines Linienbusses beobachtete am Mittwoch einen Taschendiebstahl. Er stand um 11.35 Uhr an der Haltestelle Sauerfeld, um in den Bus der Linie 44 einzusteigen. An der hinteren Tür stand eine ältere Dame mit einem Rollator. Bevor er ihr beim Einsteigen helfen konnte, kam eine Unbekannte hinzu. Sie verbarg ihre Hand sehr verdächtig, während sie an die Handtasche der Seniorin griff. Die Helferin stieg jedoch sofort wieder aus. Der Zeuge sprach den Busfahrer und dann die Seniorin an. Der Verdacht bestätigte sich: Die Geldbörse der 86-jährigen Lüdenscheiderin war weg. Die Polizei wurde hinzu gerufen und nahm eine Anzeige auf.

Eine aufmerksame Zeugin machte am Mittwoch um 19 Uhr Polizeibeamte auf eine verdächtige Person aufmerksam, die sich an einem geöffneten Papiercontainer in der Wildmecke zu schaffen machte. Als die Polizeibeamten eintrafen, warf die 22-jährige Frau einen blauen Gegenstand hinter sich. Dort fanden die Beamten ein blaues Feuerzeug. Die Frau bestreitet, dass es ihr gehört und bestreitet ebenso, sich am Container aufgehalten zu haben. Es kam zu keinem Feuer. Die Polizei bittet die Zeugin, sich noch einmal bei der Polizei zu melden - Telefon 9099-0. (cris)

