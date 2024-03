POL-LB: Vaihingen an der Enz // Horrheim: Motorradfahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (29.03.2024), gegen 20:55 Uhr, befand sich eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg bei einer Verkehrskontrolle in der Arsenalstraße auf Höhe des Arsenalplatzes. Dort fiel der Besatzung ein vorbeifahrender, weißer Pkw, Mercedes-Benz C63s AMG, auf. Dieser beschleunigte so rasant in Richtung Wilhelmstraße, dass sich die ...

mehr