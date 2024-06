Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gestellt

Meiningen (ots)

Zwei Zeugen beobachteten am frühen Mittwochabend einen Mann, als er in einem Drogeriemarkt in Meiningen Parfüm einsteckte und anschließend das Geschäft verließ. Kurze Zeit später kam der Ladendieb erneut in den Markt und packte wieder Parfüm ein. Die beiden Zeugen sprachen ihn daraufhin an und verhinderten bis zum Eintreffen der Polizei seine Flucht. Dabei verletzte der 25-jährige Dieb einen der beiden Männer leicht. Insgesamt hatte der 25-Jährige Parfüm im Gesamtwert von über 500 Euro eingesteckt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell