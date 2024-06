Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Geldbörse

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch (05.06.2024) gegen 11:05 Uhr die Geldbörse einer Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufszentrum in der Industriestraße in Zella-Mehlis aufhielt. Das Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Dokumenten befand sich im Stoffbeutel der Dame. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit dem Aktenzeichen 0144489/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell