LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch (05.06.2024) gegen 11:05 Uhr die Geldbörse einer Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufszentrum in der Industriestraße in Zella-Mehlis aufhielt. Das Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Dokumenten befand sich im Stoffbeutel der Dame. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können. ...

