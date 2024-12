Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Weil am Rhein

Efringen-Kirchen: Hochzeitskorso auf Autobahn A 5 unterwegs - Zeugen

vermeintliche Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei am Samstag, 30.11.2024, gegen 13.10 Uhr, einen Hochzeitskorso mit, welcher auf der Autobahn A 5, zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, in Fahrtrichtung Norden unterwegs sei. Der Korso, welcher aus etwa 10 bis 13 hochmotorisierten Fahrzeuge bestanden haben soll, sei durch riskante Überholmanöver aufgefallen. Auch sei der fließende Fahrzeugverkehr durch den Korso ausgebremst worden. Dadurch wäre der Verkehr über mehrere Kilometer ins Stocken gekommen. Nach dem Autobahndreieck Neuenburg konnte ein Fahrzeug des Korsos von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Danach löste sich der Korso auf.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Verkehrsteilnehmer, welche womöglich durch Teilnehmer des Korsos vielleicht gefährdet beziehungsweise genötigt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell