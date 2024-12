POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand in der Röttler Straße

Freiburg (ots) - Am Freitag, 29.11.2024, kurz vor 13.00 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück in die Schwarzwaldstraße ein und kollidierte mit einer 28-jährigen Pedelec-Fahrerin, welche den linksseitigen Radschutzstreifen in der Schwarzwaldstraße befuhr, obwohl sie von der Gretherstraße kam ...

mehr