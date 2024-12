POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall - Kollision zweier Fahrzeuge aufgrund einer nicht beachteten roten Ampel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Freitag, 29.11.2024 und am frühen Samstagmorgen, 30.11.2024, gegen 5 Uhr kam es auf der Baustelle des neuen Stadtteils Dietenbach zu mehreren Brandstiftungen an Baustellenfahrzeugen. Bereits in der Nacht zum Freitag wurde im Bereich "Am Tiergehege" eine Baumaschine in Brand ...

