POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Waldshuter Innenstadt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 03:10 Uhr, soll in Herrischried in der Sägestraße, Höhe Rotmooshalle, ein Autofahrer beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei der Audi-Fahrer davongefahren. Der 25jährige Lenker eines Audi wäre beim Ausparken gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren. Ein ...

mehr