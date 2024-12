Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Unfall im Begegnungsverkehr - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 13:50 Uhr, ist eine Autofahrerin einem Entgegenkommenden auf der L 146/Todtmooser Straße, bei Oberlehen, ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Ein 48jähriger Pkw-Lenker fuhr von Todtmoos kommend in Richtung Oberlehen. Er kam aus nicht bekannter Ursache in Richtung Gegenverkehr. Die 30jährige Entgegenkommende erkannte dies und wich mit ihrem Pkw in den rechten Straßengraben aus. Der Pkw kam im Graben zum Liegen und musste geborgen werden. Die 30Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

