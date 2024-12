Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Geschädigter nach Parkrempler gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.11.2024, gegen 18:45 Uhr, ist eine Pkw-Fahrerin in der Sägestraße in Herrischried, beim Parkplatz der dortigen Schule, beim Ausparken gegen ein anderes geparktes Auto gestoßen. Die 23jährige Autofahrerin wollte rückwärts Ausparken. Dabei stieß sie mit geringer Geschwindigkeit gegen das Heck eines älteren, grauen Pkw-Kombi mit unbekanntem Kennzeichen. Es sollen dabei Kratzspuren am Pkw erkennbar gewesen sein. Nach einer angeblichen Wartezeit fuhr sie davon und meldete den Vorfall erst am Mittag des Folgetages der Polizei. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt wegen möglicher Unfallflucht und bittet um Kontaktaufnahme unter 07761 934-0.

