Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Brandstiftungen an Baustellenfahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 29.11.2024 und am frühen Samstagmorgen, 30.11.2024, gegen 5 Uhr kam es auf der Baustelle des neuen Stadtteils Dietenbach zu mehreren Brandstiftungen an Baustellenfahrzeugen.

Bereits in der Nacht zum Freitag wurde im Bereich "Am Tiergehege" eine Baumaschine in Brand gesetzt. Das hierbei entstandene Feuer hat das Fahrzeug stark beschädigt.

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr kam es erneut zu einer Brandlegung an einem Baufahrzeug und einer Baustellentoilette. Während die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde im entfernten Bereich ein weiteres Baugerät durch eine dunkel gekleidete, vermummte Person angezündet.

Trotz sofortiger Verfolgung und eingeleiteter Fahndung gelang ihr unerkannt im Nebel und in der Dunkelheit die Flucht.

Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlung übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

