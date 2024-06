Polizei Bielefeld

POL-BI: Hoher Sachschaden- Unbekannte zerkratzen mehrere PKW

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Mitte- In der Nacht von Samstag, 22.06.2024, auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag, beschädigten Unbekannte zahlreiche geparkte PKW. Zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr, und 09:00 Uhr am Sonntagmorgen, zerkratzte ein unbekannter Täter an der Straße Meyer-zu-Heepen Weg mindestens acht PKW.

An einem VW Touran, einem Renault Megane, einem VW Golf und einem BMW wurde die Heckklappe, an einem Fiat Seicento und Nissan die Motorhaube, an einem Kia Rio die Fahrertür und an einem Hyundai Tucson die Beifahrertür sowie die Tür hinten links mutwillig zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In der Luisenstraße beschädigte ein Täter in der Nacht von Sonntag, 23.06.2024, auf Montag einen Ford Fiesta, einen MG, einen Seat Ateca und einen VW Passat.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

