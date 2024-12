Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Sonntagmorgen, 01.12.2024, kurz nach 4 Uhr in der Wenzinger Straße in Ehrenkirchen im Ortsteil Ehrenstetten gekommen.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer soll mit zwei weiteren Insassen die Wenzinger Straße befahren haben. Auf Höhe der dortigen Kirche soll der Fahrer mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mit mehreren Geländern am Fahrbahnrand kollidiert sein.

Die drei Insassen flüchteten zunächst von der Unfallörtlichkeit, kehrten wenig später aber wieder zurück. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Am Fahrzeug des 21-Jährigen entstand Totalschaden. Auch wurden die Geländer erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Der Autofahrer und die beiden Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert werden.

Dem vermeintlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

