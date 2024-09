Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird eine Fahrradfahrerin, die am Sonntag, 22.9.2024, 17.15 Uhr auf dem Radweg entlang der B 51 in Ostbevern an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Die Unbekannte kam einem Mann entgegen, der in einem E-Mobil-Krankenfahrstuhl den Radweg aus Ostbevern kommend in Richtung Glandorf befuhr. Als die beiden fast in gleicher Höhe waren, geriet die Fahrradfahrerin nach links und stieß mit dem Krankenfahrstuhl zusammen. Der Krankenfahrstuhl kippte zur Seite, der Senior verletzte sich und die unbekannte circa 35-Jährige stürzte. Hinzugekommene Verkehrsteilnehmer halfen dem Füchtorfer und der Fahrradfahrerin wieder auf. Einer der Helfer kümmerte sich um die Frau, die sich ebenfalls verletzt hatte. Sie trug eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Die Unfallbeteiligten tauschten keine Personalien aus und zogen weder den Rettungsdienst noch die Polizei hinzu. Der Senior meldete sich nachträglich bei der Polizei, da ein Schaden an dem Krankenfahrstuhl entstanden war. Die Ersthelfer sowie die beteiligte Fahrradfahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

