Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Seniorin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 23.9.2024, gegen 18.00 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Straße Beverstrang in Milte. Ein 81-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 38 in Richtung Milte. In seinem Pkw saß noch eine 86-jährige Münsteranerin. In einer Linkskurve kam der 81-Jährige mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt die 86-Jährige tödliche und der 81-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Kräfte der Feuerwehr bargen die eingeklemmte Seniorin aus dem Pkw. Rettungskräfte flogen den Münsteraner zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt wurde zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Kreisstraße 38 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wird der Unfallort am 24.9.2024 zwecks weiterer Maßnahmen überprüft. Das stark beschädigte Auto wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell