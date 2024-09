POL-WAF: Beckum-Roland. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (21.09.2024, 18.00 Uhr) und Sonntag (22.09.2024, 15.20 Uhr) mittels eines ausgehobenen Gullideckels die Fensterscheibe einer Bäckerei an der Lange Straße in Oelde eingeschlagen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

