POL-WAF: Beckum. Kfz-Anhänger und ein Mofa gestohlen

Warendorf (ots) - Ein Wohnhaus an der Potsdamer Straße ist das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beckum-Roland gewesen. Zwischen Samstag (21.09.2024, 19.30 Uhr) und Sonntag (22.09.2024, 01.15 Uhr) verschafften sie sich Zugang zu dem Haus, durchwühlten Schränke und Räume und flüchteten. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

