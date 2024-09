LPI-NDH: Reifen von Pkw zerstochen

Eichsfeld (ots) - In der Nacht vom 27.09.24 zum 28.09.24 versuchten Unbekannte in eine Garage in Kirchgandern in der Straße Am Mühlgraben einzubrechen. Der oder die Täter versuchten auf bisher unbekannte Weise das Garagentor zu öffnen. Dadurch wurde das Tor beschädigt und verbogen. Jedoch wurde nichts aus der Garage entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion ...

mehr