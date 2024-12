Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Mosbach/Osterburken (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Freitagabend (06.12.2024) eine Reisende am Bahnhof Mosbach, sowie in einem Zug sexuell belästigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich der 32-Jährige und die 19 Jahre alte Reisende, welche in Begleitung ihrer Schwester war, gegen 21:00 Uhr am Bahnhof in Mosbach, als der 32 Jahre alte Mann mehrfach das Gesäß der 19-Jährigen berührt und sie umarmt haben soll. Hierbei gab die junge Frau dem Mann, der ihr namentlich bekannt war, mehrmals zu verstehen, dass er dies unterlassen soll. Nachdem die drei Personen in einen Zug in Richtung Osterburken gestiegen waren, soll der 32-jährige deutsche Staatsangehörige die Reisende weiterhin bedrängt und ihren Oberschenkel gestreichelt haben. Beim Halt in Osterburken versuchte der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand die Hände der Frau festzuhalten, sodass diese nicht aussteigen konnte, was ihm jedoch nicht gelang. Die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

