BPOLI S: Zug zum Halt auf freier Strecke gezwungen und Beamte beleidigt

Stuttgart (ots) - Stuttgart. Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann ist es am Freitagabend (06.12.2024) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer gegen 17:50 Uhr in Streit, da der Unbekannte sein Mobiltelefon währende der Fahrt zu laut abgespielt haben soll. Im weiteren Verlauf kam es nach ...

mehr