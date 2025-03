Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 22./23.03.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am Sonntagmorgen, gegen 04.40 Uhr, befährt ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel die Südstraße in Nikolausdorf. Der PKW kommt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei Bäumen. Danach wird der PKW auf die andere Straßenseite geschleudert und kommt neben der Straße zum Stillstand. Der Fahrer wird aus dem PKW geschleudert. Er wird lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus in Oldenburg eingeliefert. Am PKW entsteht Totalschaden. Zur Rettung waren die Feuerwehren aus Garrel und Littel, sowie ein Notarzt eingesetzt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei der Verkehrskontrolle eines 20-jährigen ausländischen Verkehrsteilnehmers wird am Sonntag, gegen 03.00 Uhr, auf der Straße Industriezubringer in Cloppenburg deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Promillewert kann vor Ort nicht festgestellt werden. Nach der Blutentnahme und einer Vernehmung wird der Beschuldigte entlassen.

