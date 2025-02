POL-EL: Nordhorn - schwerer Raub auf Tankstelle

Geeste (ots) - Am 20. Februar kam es an der Stettiner Straße in Geeste zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der 77-jährige Bewohner wurde dabei schwer verletzt (wir berichteten). Der Mann erlag nun am Sonntag seinen schweren Verletzungen im Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

