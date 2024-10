Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer führt zu Polizeieinsatz und insgesamt 133 Minuten Zugverspätungen

Bahnhof Weißenfels (ots)

Am Dienstag, dem 15. Oktober 2024 informierte ein achtsamer Reisender gegen 21:05 Uhr die Polizei über ein herrenloses Gepäckstück auf Bahnsteig 4 am Bahnhof Weißenfels. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeirevieres Halle (Saale) fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Der Besitzer des schwarzen Koffers konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Zudem war der Inhalt jenes Gepäckstückes für die Beamten nicht einsehbar. Demnach wurde der Bereich geräumt, abgesperrt, die Bahngleise 3/ 4 für den Zugverkehr blockiert und der Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion 11 angefordert. Nachdem die eingetroffenen Spezialkräfte jenen Koffer geröntgt hatten und diesen als ungefährlich einstuften, konnte das herrenlose Gepäckstück geöffnet werden. Darin befanden sich persönliche Bekleidungsgegenstände und Reiseutensilien. Gegen 00:30 Uhr wurden die Gleissperrungen wieder aufgehoben und der Koffer nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen dem Fundbüro am Hauptbahnhof Halle (Saale) übergeben. Durch diesen notwendigen Polizeieinsatz entstanden Zugverspätungen von insgesamt 133 Minuten bei sieben Zügen. Dabei handelte es sich um vier Nahverkehrs- und drei Güterzüge. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell