POL-PDKL: Diebstahl aus Fahrzeugen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Donnerstag wurde im Laufe des Tages ein E-Scooter am Bahnhof gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war mit einem Fahrradschloss an einem Metallpfosten befestigt. Das Schloss wurde unbeschädigt an dem Pfosten zurückgelassen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der ...

