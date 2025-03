Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: hochwertige Pedelecs entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf zwei hochwertige Pedelecs der Marken Hercules und KTM im Gesamtwert von über 8.000 Euro hatten es Unbekannte zwischen Montag (03.03.2025, 19:00 Uhr) und Dienstag (04.03.2025, 17:00 Uhr) in der Schützenstraße in Ludwigsburg abgesehen. Die Fahrräder standen dort im Hinterhof eines Wohngebäudes und waren mit Schlössern an einem Fenstergitter angeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

