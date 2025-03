Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Pkw stürzt in Weinberg

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 17.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (05.03.2025) gegen 15:40 Uhr in Walheim ereignet hat. Ein 22-Jähriger fuhr dort mit seinem Audi A3 verbotswidrig auf der Burgstraße, einem asphaltierten Feldweg, der durch Verkehrszeichen nur für Anlieger freigegeben ist. In einer leichten Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi stürzte daraufhin etwa 20 Meter die Weinberge hinunter, überschlug sich dabei mehrfach und blieb schließlich im Bereich eines Treppenaufgangs (der sogenannten "Himmelsleiter") auf dem Dach liegen. Der 22-jährige Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Aufgrund der Dunkelheit und der Lage im Weinberg konnte der Pkw zunächst nicht geborgen werden. Entsprechende Maßnahmen zur Bergung und zum Abschleppen des Audi sind für den 06.03.2025 geplant. Der Flurschaden am Weinberg wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

